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الثقافة

خيامية وجلود ورش متنوعة بالأسبوع 7 للمواطنة بشلقام في بني مزار

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:38 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات وعروض ثقافية وفنية فى الأسبوع السابع من المرحلة الثانية من البرنامج الثقافي والفني الشامل لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية بفرع ثقافة المنيا "بيت ثقافة بنى مزار" بقرية شلقام، وذلك فى إطار تحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعى الثقافى والفنى فى ربوع المحافظة، بالفترة من 14 إلى 19 ديسمبر.

تضمن الأسبوع العديد من الفقرات والورش الفنية والحرفية وجلود بالكروشيه مع المدربة سحر محمد وتدريب أبناء القرية على حرفة تستفيد منها الاسرة فى تزويد دخلها وتنمية مواهبها وأيضا ورشة خيامية قدمها الفنان وائل شطبى وتعريف الخيامية هي فن مصري والمصطلح مشتق من كلمة خيام، وهو صناعة الأقمشة الملونة التي تستخدم قي عمل السرادقات، وربما يمتد تاريخ هذه المهنة إلى العصر الفرعوني ولكنها بالتأكيد أصبحت أكثر ازدهارا فى العصر الإسلامي ولا سيما العصر المملوكي وقد كانت ترتبط الخيامية قديما بكسوة الكعبة المزينة بخيوط الذهب والفضة، ويعتبر فن صناعة الخيام من أوائل الحرف والأعمال اليدوية التي تعلمها ومارسها الإنسان لصنع مأوى له من القماش، وذلك بعد أن صنع الأكواخ كما طور من صنعته وصنع من هذه الحرفة أشياء أخرى مثل الخدودية ومفارش السرير ومعلقات على الجدران، بجانب تقديم عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من التبلوهات الغنائية الراقصة منها "البنت المنياويه، التحطيب، التنوره" مع المدرب سيد تونى.

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