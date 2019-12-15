الزراعة تكثف الرقابة على مصانع الأعلاف

تلقى وزير الزراعة، تقريرا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية، اليوم الأحد، بمشاركة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمعارض الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية، الخاصة بالإنتاج الحيوانى والداجنى والعلفي، والتواصل مع المربين والمنتجين عن قرب، لدراسة مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم، والعمل على تذليلها فى ظل اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.



وتضمن التقرير، المشاركة فى الدورات التدريبية المتخصصة المحلية والدولية، لإعداد كوادر تتميز بالعلم والخبرة معا، وإيفاد ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مهام علمية لحضور بعض المعارض والمؤتمرات العالمية، لمواكبة أحدث التقنيات العلمية، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية مع الدول المختلفة.



وشمل التقرير، تكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف، وإضافاتها ومركزاتها، بمشاركة كل من المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشرطة البيئة والمسطحات، للتأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية بناء على تسجيلات معتمدة، لإنتاج أعلاف صحية وآمنة، تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الطيور أوالأسماك.



وتضمن التقرير كذلك، العمل على التحسين الوراثى المستمر للقطعان المحلية من خلال الانتخاب، والسماح باستيراد السائل المنوى والعجلات العشار ذات أصول وراثية متفوقة ومتميزة فى معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى ومتأقلمة مع ظروفنا البيئية والأجواء المصرية، وتزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بـ"Bar Code"، وتكويد الأنشطة لإحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إليكترونية متطورة.



