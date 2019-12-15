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مصر

قرعة العمرة لأسر الشهداء والمصابين 17 ديسمبر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:37 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلن اللواء محمد عبدالمنعم - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن إجراء قرعة العمرة بعد غد الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالمقر الإداري بالمعادي، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وصرح أمين عام المجلس بأنه سيتم إجراء القرعة بنظام القرعة العلنية المباشرة من بين المتقدمين طبقًا للشروط والقواعد، لإختيار (25) من أسر الشهداء والمصابين لأداء مناسك العمرة موزعين كالتالي: (10) من أسر الشهداء، (5) مصابين فوق سن 55 عامًا، (10) مصابين تحت السن.

وأضاف أمين عام المجلس أنه سيتم وضع أسماء الذين لم يحالفهم التوفيق في كشوف رحلات العمرة القادمة.

وكان المجلس قد أعلن عن فتح باب التقدم لموسم العمرة في الفترة من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2019، بالمقر الخدمي بالسيدة زينب والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة وتم استقبال (340) طلبا، بواقع (121) أسرة شهيد و(219) مصابا.

ويدعو أمين عام المجلس أسر الشهداء والمصابين المتقدمين للعمرة بالحضور والمشاركة في مراسم القرعة، علمًا بأنه لن يُسمح بالدخول سوى للمتقدمين فقط.

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