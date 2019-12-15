ضبط هارب من 5 سنوات سجن فى قضية سطو مسلح بالفيوم

نجح ضباط مباحث قسم ثان الفيوم في القبض على مسجل شقي خطر، هارب ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سطو مسلح وسرقة بالإكراه صادر فيها ضده حكم بالسجن 5 سنوات.



كان اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم ثان، برئاسة المقدم محمد دعبس، من القبض على سيد محمد بيومي وشهرته "سيكو" مسجل شقي خطر سابق ضبطه واتهامه في قضايا سرقة بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سطو مسلح على محل سوبر ماركت وسرقته تحت تهديد السلاح الناري، وصادر فيها حكم بالسجن 5 سنوات ضد المتهم واثنين آخرين.



تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.