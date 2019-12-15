خطة البرلمان تطالب بتقليل الفوراق بين مرتبات موظفي الدولة

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بعدما رصدت حالات تجاوز للحد الأقصى للأجور في الحساب الختامي، أخذت قرار بحصر كل من يتجاوز الحد الأقصى للأجور، وتكليف وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بذلك، حتى يتم إعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة.



وأشار النائب، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن معدل رواتب الموظفين في الإدارة المحلية 2600 جنيه، وفي الوزارات الخدمية 4200 جنيه، وفي وزارات البترول 36 ألف جنيه، وهو أمر يجب التدخل لحله.



وطالب بأن يكون هناك عدالة اجتماعية بين الموظفين وتقليل الفارق الكبير في متوسط الرواتب، بجانب ضرورة ربط الأجر بالعمل، خاصة وأن موظفي الجهاز الإداري بالدولة يركنون إلى أنهم موظفين حكومين ولا يقومون بدورهم مقارنة بموظفي القطاع الخاص.