تجديد حبس المتهم بقتل صاحب مغسلة في 6 أكتوبر

جدد قاضى المعارضات بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، حبس شاب أطلق النار على صاحب مغسلة بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة خصومة ثأرية بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه بتهمة القتل العمد.



البداية بتلقي قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية أمام مغسلة ملابس، ومقتل أحد الأشخاص، فتم تتبع خط سير هروب المتهم، حيث تمكنوا من القبض عليه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة.



وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم ارتكب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية مع المجنى عليه مالك المغسلة، حيث أطلق عليه النار من سلاح خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.