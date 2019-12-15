مصدر بالصحة: الانتهاء من إنشاء 6 مراكز لتجميع البلازما 2020

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ستنتهى من إنشاء 6 مراكز لتجميع البلازما ومشتقات الدم، بداية العام 2020.



وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن هناك توجيهات رئاسية لوزارة الصحة بسرعة الانتهاء من هذه المراكز، لتوفير مشتقات الدم للمرضى بسعر مناسب، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاعتماد على الأدوية ومشتقات الدم المحلية.



وأوضح أن المشروع سيتم على مرحلتين بسعة 12 مركزا لتجميع مشتقات البلازما، المرحلة الأولى تتضمن 6 مراكز هي المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، والمراكز الإقليمية لنقل الدم بالعباسية، ودار السلام، وطنطا، والمنيا، والإسكندرية.



وأشار إلى أن مراكز تجميع البلازما فى مصر ارتفعت فى الآونة الأخيرة لتصل إلى 15 مركزا، منهم ثلاث مراكز تابعين للقوات المسلحة، ويتم حاليا تأهيل مراكز تجميع البلازما المتواجدة بالمحافظات المختلفة حاليا لتواكب المعايير العالمية، داخل المشروع القومي لتجميع البلازما.



ولفت إلى أن هناك تشديدات على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمراكز تجميع البلازما، والتي ستدخل ضمن "المشروع القومي" لتتناسب مع معايير الجودة العالمية في هذا المجال.