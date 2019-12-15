-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل قتل زميله لسرقته 250 جنيهًا في المطرية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
طباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل زميله طعنًا بسكين، بسبب سرقته 250 جنيهًا من حصيلة تسوله، في المطرية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده ورود إشارة لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية التعليمي، باستقباله جثة شخص "مجهول الهوية" وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالفخذ الأيمن.

بالانتقال والفحص تبين وصول المجني عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة الأهالي من ميدان المطرية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى هوية المجني عليه وتبين أنه "و. ا" 41 سنة، عاطل وسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم 7055 لسنة 2017م مصر الجديدة "سرقة متجر".

بتكثيف التحريات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م. ت" 47 سنة، عاطل، ومسجل خطر مخدرات تحت رقم 13147 فئة "ب" المطرية وسابق اتهامه في 21 قضية آخرها 21946 لسنة 2016م المطرية "سرقة متجر".

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "سكين مدمم" والمستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه منذ نحو أسبوع وحال نومه بحديقة ميدان المطرية بدائرة القسم غافله المجنى عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها 250 جنيهًا "حصيلة تسوله بالطريق العام" ولاذ بالفرار، مما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه، وحال علمه بتواجده بالحديقة المشار إليها أعد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وعاجله بطعنة نافذة، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتأيدت الواقعة بشهادة "ك ع"، 42 سنة، بائع شاى بالميدان، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

جيسيكا كوكس.. قصة أول قائدة طائرة دون ذراعين (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

منذ حوالي 16 ساعة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على شروط وقيمة الجائزة لـ"الإمام المثالى"

الصور

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

image description

صور حفل نانسى عجرم بالجامعة الألمانية

image description

#منتدى_شباب_العالم من كل العالم

image description

جامعة أسوان تشارك في ملتقى شباب العالم بشرم الشيخ

الأكثر قراءة

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

قتلى ومصابون في اصطدام نقل مع ميكروباص بدائرى الوراق

وثائق جديدة تكشف شراء "موزة" 44 فدانًا باسطنبول بمباركة أردوغان

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الوقت المناسب لتناول الرضيع منتجات الأرز

الرئيس نيوز

أبو الغيط: القضية الفلسطينية ضاعت وسط الوضع الدولي المعقد

زاهي حواس للرئيس نيوز: "مصر آمنة" هذه رسالة منتدى الشباب للعالم

أبو سعدة: تمكين الشباب يثبت جدية الدولة.. ولا بد من خلق بيئة مناسبة للأحزاب (حوار)

السيسي يصل قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ

منوعات

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

طرق جديدة للديكور في 2020

كشكول

بالصور.. تكريم 239 طالبًا من متحدي الإعاقة وأوائل الشهادات بالجمهورية

"جامعة الأزهر" تنعى الطالب محمد خليل الذي توفي إثر سقوطه من القطار

عطيه: ضم مترجمين ومتخصصين الحاسب الآلي لغرف عمليات الأول الثانوي

لمدة خمس سنوات.. اتفاقية تعاون بين مدينة زويل وبيت الزكاة المصري

إسلام سياسي

مقتل 6 عناصر من "طالبان" في عمليات أمنية بأفغانستان

مزاعم سلفية بوجود خطأ في تاريخ ميلاد المسيح

عصام تليمة يفتح النار على رئيس مجلس الشورى الإخواني

القبض على 5 مسلحين ينتمون لـ"داعش الإرهابي" بروسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

ثقافة الإسكندرية تقدم فرانكنشتاين على مسرح ثقافي الجيزة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

اكتشاف آثار قصر إمبراطوري يرجع إلى 1000 سنة في الصين

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك