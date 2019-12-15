تجديد حبس عاطل قتل زميله لسرقته 250 جنيهًا في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل زميله طعنًا بسكين، بسبب سرقته 250 جنيهًا من حصيلة تسوله، في المطرية.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده ورود إشارة لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية التعليمي، باستقباله جثة شخص "مجهول الهوية" وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالفخذ الأيمن.



بالانتقال والفحص تبين وصول المجني عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة الأهالي من ميدان المطرية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى هوية المجني عليه وتبين أنه "و. ا" 41 سنة، عاطل وسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم 7055 لسنة 2017م مصر الجديدة "سرقة متجر".



بتكثيف التحريات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م. ت" 47 سنة، عاطل، ومسجل خطر مخدرات تحت رقم 13147 فئة "ب" المطرية وسابق اتهامه في 21 قضية آخرها 21946 لسنة 2016م المطرية "سرقة متجر".



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "سكين مدمم" والمستخدم في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه منذ نحو أسبوع وحال نومه بحديقة ميدان المطرية بدائرة القسم غافله المجنى عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها 250 جنيهًا "حصيلة تسوله بالطريق العام" ولاذ بالفرار، مما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه، وحال علمه بتواجده بالحديقة المشار إليها أعد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وعاجله بطعنة نافذة، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



وتأيدت الواقعة بشهادة "ك ع"، 42 سنة، بائع شاى بالميدان، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.