حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نياية أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس متهم بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهم "أحمد. م" في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

