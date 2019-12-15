وزيرة الداخلية اللبنانية: عناصر مندسة تحاول الوقيعة بين الأمن والمحتجين

دعت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريا الحسن، اليوم الأحد، المتظاهرين إلى التنبه لوجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم؛ بهدف إحداث صدام بينهم وبين قوى الأمن.



وأشارت "الحسن" في بيان صحفي تداولته وسائل الإعلام اللبنانية، أنها طلبت من قيادة قوى الأمن اللبناني الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف، لتحديد المسئولين عما جرى أمس في بيروت.



وأردفت وزيرة الداخلية قائلة: "أنني تابعت طيلة ليلة أمس، بقلق وحزن وذهول ما جرى من مواجهات في محيط مجلس النواب، وفي شوارع بيروت أدى إلى احتكاك بين القوى الأمنية والمواطنين، وسقوط جرحى من الجانبين، وبسبب دخول عناصر مندسة وتوزع المهام المنوطة بالقوى الأمنية، ومنعًا لضياع المسئوليات، وحفاظًا على حقوق المتظاهرين".



اختتمت وزيرة الداخلية قائلة أنها طلبت من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف، لتحديد المسئولين عما جرى والمسئوليات ليبنى على الشيء مقتضاه.