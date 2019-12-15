السيسي: "إحنا دولة مواردها محدودة" #منتدى_شباب_العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشباب العربي هو الأكثر تضررًا من الإرهاب، مشيرًا إلى أن عملية إرهابية أو عمليتين تستطيع أن توقف جميع أنشطة السياحة في مصر، مما يؤدي إلى خسارة 15 مليار دولار، معقبًا: "إحنا دولة مش غنية، ومش دولة صناعية كبيرة، إحنا دولة مواردها محدودة".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بجلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن ذلك يدخل الدولة في أزمة كبيرة جدًا لعدة سنوات حتى يتم التعافي نهائيًا، والمقصود بذلك انظروا إلى كيفية دمار دولة مثل مصر بها أكثر من 100 مليون مواطن.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لم يكن أحد يتصور أن العمل الإرهابي الذي يتم في مصر، وراءه عدد من المطالب، منوهًا بأن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي، حيث تم مقتل أكثر من 70 جنديا في معسكرهم في دول الساحل والصحراء، مما يتسبب في النزوح وتدمير التنمية وتسيطر تلك الجماعات الإرهابية لتصبح دولة مثل داعش في سوريا والعراق.



ونوه بأنه لا بد أن نتكاتف جميعًا مع الدول التي تقاتل الإرهاب، لأن الظاهرة تنمو ولا تقل، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم فرصة أنكم تسمعوا بشكل متنوع من شخصيات مختلفة لموضوع واحد.

