شغل ٩٥٪ بمقاعد رحلات مصر للطيران المقبلة من أمريكا

كشف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، عن زيادة الحجز على متن رحلات الشركة الوطنية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القليلة المقبلة، تزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد، لحرص آلاف المصريين المقيمين هناك على الاحتفال بتلك المناسبات بين ذويهم بالمدن المصرية.



وأضاف المصدر، أن نسبة شغل مقاعد الركاب قد تجاوزت 95 % لأول مرة منذ فترة طويلة، خاصة مع فتح شركة مصر للطيران لنقاط جوية جديدة على مستوى مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدام أحدث الطائرات الحديثة مثل بوينج "777" و"787" الملقبة بطائرة الأحلام، والتي تتسع لأكثر من 300 راكب.



وأشار المصدر، أن شركة مصر للطيران قد أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار القصوى، استعدادا لقرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد، حيث تم تجهيز أسطول الشركة الجوى والتنسيق مع كافة المطارات الرئيسية والإقليمية والسياحية، لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية التى ترتاد طائرات الشركة خلال تلك الفترة.



وأوضح المصدر، أن شركة مصر للطيران تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة فى الحركة الركابية الوافدة من مختلف دول العالم، خاصة عقب تحديث أسطول الشركة الوطنية بأحدث الطائرات والتي تضاهي وتنافس كبريات شركات الطيران العالمية، وكفاءة الخدمات والتسهيلات التى يتم تقديمها للوفود الركابية بكافة المطارات المصرية، بالإضافة إلى زيادة وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بتلك المطارت.