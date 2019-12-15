محافظ الغربية يوجه بسرعة شفط مياه الأمطار

وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، رؤساء المدن والأحياء المختلفة بسرعة شفط مياه الأمطار الموجودة في الشوارع بالمراكز والمدن، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين عقب هطول الأمطار فجر اليوم.



فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار، وكذلك شركة المياه للتعامل بالسيارات والمعدات في شفط وإزالة المياه بالتعاون مع مجالس المدن.



كانت مراكز ومدن محافظة الغربية تعرضت، اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ، وتم نشر الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية وتسيير حركة المرور وعدم تعطيل مصالح المواطنين.