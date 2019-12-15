قتيل بمشاجرة دامية في الإسماعيلية والأمن يطوّق قرية المعركة

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية كردونًا أمنيًا على قرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، عقب مقتل شخص وإضرام النيران في منزلي القاتل ونجل عمه، إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على حدود قطعة أرض بمنطقة الإصلاح.



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب مشاجرة دامية بين عائلة "أبوسعيد"، وعائلة "أبوموافي" بمنطقة الإصلاح بقرية النصر بدائرة المركز القنطرة غرب، بسبب حدود فاصلة على قطعة أرض بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل "جودة موافي" 56 عامًا، فأقدم أفراد عائلة "أبوموافي" على إضرام النيران في منزل القاتل من عائلة "أبوسعيد"، ويدعى "صابر"، ونجل عمه "سعد أبومسلم"، وقتل عدد من المواشي التي يمتلكونها.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان البلاغ، برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، والعميد ياسر ياسين مأمور مركز القنطرة غرب، والعقيد ياسر عبدالرحيم مفتش مباحث القنطرة، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة، وعدد من سيارات المطافئ والإسعاف، وتمت السيطرة على المشاجرة.



وألقى القبض على القاتل، وتم التحفظ على جثة القتيل في ثلاجة مستشفى القنطرة غرب المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.