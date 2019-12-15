ندوة عن اللغة العربية في مكتبة الإسكندرية

ينظم قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "ذاكرة اللغة العربية من الحرف المخطوط إلى النشر الرقمي"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، يحاضر فيها نخبة متخصصة من أساتذة اللغة العربية من مكتبة الإسكندرية والجامعات المصرية، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019.



وأكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تولي أهمية إلى النقاش الدائر حول اللغة العربية، وأهميتها، وسبل النهوض بها، ولاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها، وقد استجابت المكتبة لنداء العديد من الكتاب والإعلاميين لها لتقديم الدعم للغة العربية، وهو ما تؤكد عليه هذا العام عبر عدد من الفعاليات، وما تقوم به من برامج ومبادرات بحثية.



وتشمل الندوة ثلاث جلسات تتناول عدة محاور منها: اللغة العربية والهوية، الشعر العربي، والطباعة بالحرف العربي، إلى جانب عرض تجربة مكتبة الإسكندرية في رقمنة الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة.



وتهدف هذه الندوة إلى الاحتفاء بلغتنا العربية، وذلك تعزيزًا لمكانتها بين لغات العالم، حيث أنها لغة الهوية الوطنية العربية، ولغة القرآن الكريم، وهي من أكثر لغات العالم استخدامًا.