وكالة الأنباء اللبنانية: الطيران الإسرائيلى يحلق فوق مدن الجنوب

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، إن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق بلدية صيدا وشرقها وفي أجواء الجنوب، بشكل عام على علو متوسط.



شهدت بيروت أحداث عنف دامية، ليلة أمس، لجأت خلالها قوة مكافحة الشغب إلى إطلاق كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين.



وقامت مجموعات مدنية تابعة لشرطة المجلس بالاعتداء على المتظاهرين بالعصي والهراوات، فيما وصلت حصيلة الجرحى في صفوف المتظاهرين إلى تسعين جريحًا، بعضهم تمت معالجتهم في المكان، والبعض الآخر نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.



واستنكرت جمعيات حقوقية العنف المفرط المستخدم ضد المتظاهرين، وصمت وزارة الداخلية، وتسلل جماعات حزبية بلباس مدني من أصحاب القمصان السود إلى ساحة التظاهرات، للاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام أعين الجيش وقوى الأمن الداخلي ووسائل الإعلام.