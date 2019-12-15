"دراما الأعلى للإعلام" ترد على رويترز: تقاريرها كاذبة لأغراض خبيثة

أوضحت خيرية البشلاوي، عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إن أعمال اللجنة تكاد تكون معطلة منذ فترة طويلة في انتشار التشكيل الجديد للمجلس، مؤكدة أنه لم يصدر تقرير اللجنة حتى الآن عن الدراما في شهر رمضان.



وأشارت في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن دور اللجنة قائم فقط على وضع إرشادات وليس التدخل في الدراما ومدى الحرية المتاحة لها، لافتة: "نعلم أن القوى الناعمة المصرية في خطر ولذلك كان هدفنا وضع إرشادات فقط لصالح الدراما ولصالح المجتمع".



وأكدت عضو دراما الأعلى للإعلام، أن تقرير وكالة رويترز اعتمد على معلومات كاذبة تخالف أساس عمل المجلس الأعلى للإعلام ولجنة الدراما به، لأغراض خبيثة معلومة للجميع.