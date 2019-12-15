بعيدة عن الكوميديا.. محمد إمام يفاضل بين 3 سيناريوهات لرمضان

يستعد الفنان محمد عادل إمام لخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل درامي جديد.



وعلمت "الدستور" أن محمد إمام بدأ في مرحلة قراءة عدد من السيناريوهات خلال هذه الفترة، وذلك عقب انتهائه من تصوير فيلمه السينمائي "لص بغداد".



وقالت المصادر إن إمام يفاضل بين 3 سيناريوهات مختلفة، جميعها تبتعد عن الكوميديا، حيث يرغب في تقديم عمل اجتماعي "لايت" يتخلله بعض المواقف الكوميدية، ومن المقرر أن تعلن شركة "سينرجي"، خلال أيام، عن تعاقدها بشكل رسمي مع محمد إمام، عقب استقراره على السيناريو الجديد.



من جهة أخرى، يبدأ محمد إمام تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد عن بطل الصاعقة إبراهيم الرفاعي منتصف شهر فبراير المقبل، ومن المنتظر أن يخضع إمام لتدريبات مكثفة خلال الفترة المقبلة، قبل تحديد موعد تصوير الفيلم بشكل رسمي.