انقطاع التيار الكهربائي بالإسماعيلية مع سوء الأحوال الجوية

انقطع التيار الكهربائي بمناطق عديدة بمحافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ الذي شهدته درجات الحرارة صباح اليوم.



وشهدت مناطق المحسمة القديمة التابعة لمدينة القصاصين وبعض قرى أبو أبوصوير، انقطاع في التيار الكهربائي، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وكانت محافظة الإسماعيلية، شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، انتشار شبورة مائية كثيفة بجميع أنحاء المحافظة.



فيما أكدت مصادر بديوان عام المحافظة، أن كافة مدن المحافظة على تواصل مع غرفة العمليات، تحسبا لحدوث أية طوارئ بسبب الشبورة المائية.



واستعدت المحافظة لموجة الطقس السيئة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية ورفعت المحافظة حالة الطوارئ في جميع ربوع المحافظة، تحسبنا لهطول الأمطار في أي وقت والتصدي لتراكماتها.