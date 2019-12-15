الثقافة: إعادة تشغيل قصر العريش قريبا بعد توقف 9 سنوات

قالت وزيرة الثقافة، إن دعم الوطن لمشروعات إثراء البنية الثقافية يعكس الإيمان بدور الإبداع فى إعادة تشكيل الوعي ومواجهة التطرف والتعصب بمختلف صوره، مشيرة إلى استمرار الجهود حتى يصل المنتج الثقافى إلى جميع أبناء مصر فى مختلف المحافظات.



وأكدت الوزيرة، أهمية الثقافة والفنون كأحد دعائم مشروعات التنمية في أرض الفيروز، مضيفة أن أعمال الصيانة بقصر ثقافة العريش والتى توقفت منذ عام 2011، تم استئنافها وأوشكت على الانتهاء تمهيدا لإعادة التشغيل، وتقديم برامج إبداعية تشمل أنشطة متنوعة تهدف إلى تطوير المجتمع وبناء الإنسان.



من جانبه، قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن النشاط الخاص بقصر ثقافة العريش مستمر ولم يتوقف، ويقام فى عدد من المدارس والمقرات الأخرى بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أنه تم إنهاء ما يقرب من ٩٥ % من أعمال الصيانة بالمبنى، وجاري حاليا إعادة توصيل الخدمات، استعدادا لإعادة تشغيله خلال الربع الأول من العام المقبل ٢٠٢٠.



وأضاف أن القصر تبلغ مساحته حوالي ١٩٣٠ م٢، ويتكون من طابق أرضي وطابقين أول وثاني، وبه مسرح يتسع لـ٨٥٠ مشاهدا، إلى جانب قاعات متنوعة تناسب جميع الأنشطة من ندوات ونادي الأدب ونادي المرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات، ومكتبة اطلاع للكبار، والصغار، ومرسم.

