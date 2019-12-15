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أبوالغيط يحذر من الحرب المعلوماتية على السوشيال ميديا #منتدى_شباب_العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
هدير شعراوي
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قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن انتشار الكثير من الشائعات والأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي يهدد المجتمعات.

وأضاف أبوالغيط، خلال الجلسة الأولى لمنتدى شباب العالم، أن هناك ضرورة وجوب العمل على التصدي للحملات النشطة الضارة بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الوضع الدولي معقد، وبه مشكلات عدة تنذر بعواقب وخيمة.

وأشار إلى أن نشر أخبار كاذبة على السوشيال ميديا يسهم في تدمير المجتمعات من الداخل، مضيفا: "علينا الحذر من الحرب المعلوماتية، وهناك خطر التهديد بالانتشار النووي، وهناك حديث مستمر على دولة في غرب آسيا تسعى إلى تكوين قدرة نووية عسكرية وهي إيران".

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