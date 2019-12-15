230 قرصًا مخدرًا تحبس عاطلين في المطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عاطلين بتهمة حيازة 230 قرص ترامادول مخدر قبل ترويجها في المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "خالد. ح"، و"سمير م"، عاطلين، اعترفا أمام النيابة بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المطرية بترويج عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحتها، وتم ضبط المتهمين واقتيادهما لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.