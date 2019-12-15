وفاة الممثلة آنا كارينا بعد صراع مع السرطان

توفيت الممثلة العالمية آنا كارينا المعروفة بأدوارها في أفلام "جان لوك جودارد"، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر ناهز 79 عامًا.



وذكرت القنوات الفرنسية، اليوم الأحد، أن الراحلة من مواليد 22 سبتمبر عام 1940 وهي ممثلة سينمائية ومخرجة وكاتبة سيناريو دنماركية فرنسية، قضت معظم حياتها العملية في فرنسا.



وأضافت القناة أن "كارينا" قامت بتصوير سبعة أفلام مع "جودارد" عام 1960، كما امتهنت الغناء خاصة إلى جانب المغني وكاتب الأغاني والملحن الفرنسي سيرج جينسبور.