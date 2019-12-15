إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

أصيب شخصان، اليوم الأحد، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى، في طريق «أبو حمص- كفر الدوار» بدمنهور.



وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق أبو حمص دمنهور، بدائرة المركز.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من هانى مبروك عبد العاطي 32 سنة، مقيم إيتاى البارود، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم ومحمود حمدى حسن" 28 سنة، مقيم إيتاى البارود مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى للعلاج.



وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.