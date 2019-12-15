مصرع سائق وإصابة 3 ركاب باصطدام سيارة في بني سويف

لقى سائق مصرعه، وأصيب 3 ركاب، اليوم الاثنين، إثر اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" كانوا يستقلونها بعمود إنارة بطريق «اهناسيا- النويرة»، غرب محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.



وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسائق ويدعى "حمدي عبد التواب عاشور" 27 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل 3 من الركاب وهم "أحمد عبد النبي عبد الصمد" 23 سنة، طالب، صباح عبد الحكيم محمد 40 سنة، محمد صدقي عوض الله 22 سنة.



وتبين أن جميعهم مقيمون بقرية بني هاني التابعة لمركز اهناسيا، ومصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إلى قسم الاستقبال، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.



