استقرار حالة الطقس بالمنوفية بعد ليلة رعدية ممطرة

شهدت محافظة المنوفية، اليوم استقرار فى حالة الطقس، حيث ساد طقس مشمس على جميع أنحاء المحافظة، بعد مرور ليله كاملة من الأمطار الرعدية والطقس السئ على جميع أنحاء المحافظة.



وكانت محافظة المنوفية، شهدت أمس السبت، أمطار غزيرة في عدد من مراكز المحافظة، مما أدى إلى حدوث شلل مروري بالشوارع العامة.



وعلى إثر ذلك، رفعت المحافظة، مياه الأمطار، وحالة الاستعدادت بمراكز المحافظة، كما اتخذ رؤساء المدن الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تجمعات المياه.



وكان قد وجه محافظ المنوفيه، برفع حالة الطوارئ وقامت عربات الكسح بشفط المياة بعدد من مراكز المحافظة المتضررة بتجمعات المياة بمراكز الشهداء، وتلا، وقويسنا وبركة السبع، وأشمون، حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة عملية شفط المياة وسرعة إنهائها.



وقد حذرت هئية الأرصاد الجوية، من توقعات بتقلبات جوية واحتمالية سقوط أمطار قبل أمس.