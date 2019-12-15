صور.. سقوط أمطار غزيرة على محافظة بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على معظم أحياء المدينة الساحلية، صاحبها رياح متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



ويترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة عمليات المحافظة، المرتبطة بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والأحياء لمواجهة أي أحداث طارئة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.



وانتظم العمل بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رغم سقوط الأمطار، وتجري عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، كما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس «بورفؤاد - بورسعيد» والعكس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية.