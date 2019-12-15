استمرار العمل بميناء الإسكندرية رغم سوء الطقس

أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، عن استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر، رغم موجة الطقس السئ التي ضربت أحياء المدينة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وهطول أمطار متوسطة، وذلك دون تأثير على الملاحة البحرية.



وأكد الغندور، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.



ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السئ تجنبا لهطول الأمطار الغزيرة.



ودفعت شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي نهضة مصر ومياه الشرب، بنحو 93 سيارة "نافوري" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أنحاء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار لتسير حركات المرور.