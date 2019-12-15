-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 15 ديسمبر 2019

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 15 ديسمبر، على النحو التالي:

الحمل:
مهنيا: انتقال القمر الى برج الاسد الناري الصديق يجعل الضغوط الذي كنت تحت وطأته تتراجع وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.
عاطفيًا: لا تكن عنيدا بل كن أكثر تعاونا مع الحبيب، وادرس معه مشروعا يعود عليكما بالنفع.
صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدا.

الثور:
مهنيًا: قد تمر بيوم مزعج نوعًا ما جرّاء بعض المشاكل، لكن حافظ على هدوء أعصابك وحطّم قيود اليأس.
عاطفيًا: مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف.
صحيًا: الأرق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس نهارًا.

الجوزاء:
مهنيا: يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج، لكن عليك بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى تحقيق طموحك الكبير.
عاطفيا: تؤجل قرار ارتباطك بمن تحب بسبب إلى حين أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلا بغية معرفة ما ستؤول إليه الأمور.
صحيا: لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي الذي تتبعه.

السرطان:
مهنيا: كن يقظا في عملك فالكثير من الأخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل لمناقشتك بها.
عاطفيا: علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوبة.
صحيا: أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتماما كبيرا.

الأسد:
مهنيا: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقًا مقاومًا، قويًا ومقبلًا على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.
عاطفيا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا في العلاقة، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة.
صحيا: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالك.

العذراء:
مهنيا: تشعر بليونة في التعامل معك من قبل الزملاء والمعاونين والأشخاص النافذين، لكنّ التعاطف هذا لن يأتي على طبق من فضّة.
عاطفيا: تمتلك والشريك من الإمكانات ما يكفي للتفوّق على الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك.
صحيا: تشعر أن أثقالًا سقطت عن كاهلك، وأنّك مقبل على يوم واعد جدا.

الميزان:
مهنيا: يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.
عاطفيا: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.
صحيا: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر.

العقرب:
مهنيا: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من برج الاسد لذلك لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.
عاطفيا: الجوّ عاصف ولا يحتمل اتهامات جارحة اوالتعرّض لكبرياء أحد الطرفين واتخاذ موقف متصلّب.
صحيا: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.

القوس:
مهنيا: يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلًا من الاتصالات المهنئة بنجاحك.
عاطفيا: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام هذه الأيام، لا تفسح في المجال امام المغرضين لتعكيرها.
صحيًا: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط.

الجدي:
مهنيا: تكون مطمئنا ومرتاحا، إذ يوفّر لك هذا اليوم الطاقة ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك.
عاطفيا: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.
صحيا: لا تتذمّر من كثرة الطلب منك لتطبيق الإرشادات الصحية، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.

الدلو:
مهنيا: قد يكون السبب المباشر أو الوحيد لأجوائك المشحونة بالقلق هو الاضطراب بشأن أمور مهنية.
عاطفيا: تبدو اكثر حرصًا على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.
صحيا: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحًا من جميع الجهات.

الحوت:
مهنيا: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.
عاطفيا: يوم موفّق جدًّا ويدعوك إلى تكرار المحاولات مهما واجهتك العراقيل وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.
صحيا: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابا على وضعك الصحي.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

منذ حوالي 16 ساعة

نشطاء يهاجمون المحامي "المتحرش": يتعاون مع الجميع من أجل الدولار

منذ حوالي 13 ساعة

جوتيريس لشباب العالم: الأمم المتحدة بحاجة لأفكاركم #منتدى_شباب_العالم

الصور

image description

جامعة أسوان تشارك في ملتقى شباب العالم بشرم الشيخ

image description

إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

الأكثر قراءة

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

القتال يشتد قرب طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبى

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الوقت المناسب لتناول الرضيع منتجات الأرز

الرئيس نيوز

قرينة الرئيس: سعدت بحضورى انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم

إطلاق الرئيس لـ منتدى شباب العالم .. أهم مانشيتات صحف القاهرة

السلم الدولى والأمن الغذائى .. جلسات اليوم الثانى فى منتدى شباب العالم

السيسى: منتدى شباب العالم رسالة سلام قائمة على الحوار

منوعات

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

طرق جديدة للديكور في 2020

كشكول

تعرف على موعد بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان في شرم الشيخ

وزير التعليم العالي: لدينا 27 جامعة حكومية مجانية في مصر

"عبدالغفار"يستعرض تقريراً حول أنشطة المعهد القومي للمعايرة

اليوم.. انطلاق مسابقة "عين شمس تبتكر" لتشجيع المبدعين

إسلام سياسي

مزاعم سلفية بوجود خطأ في تاريخ ميلاد المسيح

عصام تليمة يفتح النار على رئيس مجلس الشورى الإخواني

القبض على 5 مسلحين ينتمون لـ"داعش الإرهابي" بروسيا

قيادي بالدعوة السلفية يفتح النار على قادة الإخوان بسبب نساء الجماعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

اكتشاف آثار قصر إمبراطوري يرجع إلى 1000 سنة في الصين

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

غدًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

صدور رواية "الطاهرة.. قرة العين" فى نسختها العربية

صفحتنا ع الفيس بوك