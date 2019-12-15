حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 15 ديسمبر 2019
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 15 ديسمبر، على النحو التالي:
الحمل:
مهنيا: انتقال القمر الى برج الاسد الناري الصديق يجعل الضغوط الذي كنت تحت وطأته تتراجع وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.
عاطفيًا: لا تكن عنيدا بل كن أكثر تعاونا مع الحبيب، وادرس معه مشروعا يعود عليكما بالنفع.
صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدا.
الثور:
مهنيًا: قد تمر بيوم مزعج نوعًا ما جرّاء بعض المشاكل، لكن حافظ على هدوء أعصابك وحطّم قيود اليأس.
عاطفيًا: مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف.
صحيًا: الأرق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس نهارًا.
الجوزاء:
مهنيا: يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج، لكن عليك بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى تحقيق طموحك الكبير.
عاطفيا: تؤجل قرار ارتباطك بمن تحب بسبب إلى حين أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلا بغية معرفة ما ستؤول إليه الأمور.
صحيا: لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي الذي تتبعه.
السرطان:
مهنيا: كن يقظا في عملك فالكثير من الأخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل لمناقشتك بها.
عاطفيا: علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوبة.
صحيا: أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتماما كبيرا.
الأسد:
مهنيا: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقًا مقاومًا، قويًا ومقبلًا على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.
عاطفيا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا في العلاقة، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة.
صحيا: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالك.
العذراء:
مهنيا: تشعر بليونة في التعامل معك من قبل الزملاء والمعاونين والأشخاص النافذين، لكنّ التعاطف هذا لن يأتي على طبق من فضّة.
عاطفيا: تمتلك والشريك من الإمكانات ما يكفي للتفوّق على الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك.
صحيا: تشعر أن أثقالًا سقطت عن كاهلك، وأنّك مقبل على يوم واعد جدا.
الميزان:
مهنيا: يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.
عاطفيا: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.
صحيا: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر.
العقرب:
مهنيا: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من برج الاسد لذلك لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.
عاطفيا: الجوّ عاصف ولا يحتمل اتهامات جارحة اوالتعرّض لكبرياء أحد الطرفين واتخاذ موقف متصلّب.
صحيا: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.
القوس:
مهنيا: يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلًا من الاتصالات المهنئة بنجاحك.
عاطفيا: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام هذه الأيام، لا تفسح في المجال امام المغرضين لتعكيرها.
صحيًا: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط.
الجدي:
مهنيا: تكون مطمئنا ومرتاحا، إذ يوفّر لك هذا اليوم الطاقة ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك.
عاطفيا: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.
صحيا: لا تتذمّر من كثرة الطلب منك لتطبيق الإرشادات الصحية، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.
الدلو:
مهنيا: قد يكون السبب المباشر أو الوحيد لأجوائك المشحونة بالقلق هو الاضطراب بشأن أمور مهنية.
عاطفيا: تبدو اكثر حرصًا على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.
صحيا: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحًا من جميع الجهات.
الحوت:
مهنيا: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.
عاطفيا: يوم موفّق جدًّا ويدعوك إلى تكرار المحاولات مهما واجهتك العراقيل وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.
صحيا: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابا على وضعك الصحي.
الحمل:
مهنيا: انتقال القمر الى برج الاسد الناري الصديق يجعل الضغوط الذي كنت تحت وطأته تتراجع وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.
عاطفيًا: لا تكن عنيدا بل كن أكثر تعاونا مع الحبيب، وادرس معه مشروعا يعود عليكما بالنفع.
صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدا.
الثور:
مهنيًا: قد تمر بيوم مزعج نوعًا ما جرّاء بعض المشاكل، لكن حافظ على هدوء أعصابك وحطّم قيود اليأس.
عاطفيًا: مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف.
صحيًا: الأرق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس نهارًا.
الجوزاء:
مهنيا: يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج، لكن عليك بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى تحقيق طموحك الكبير.
عاطفيا: تؤجل قرار ارتباطك بمن تحب بسبب إلى حين أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلا بغية معرفة ما ستؤول إليه الأمور.
صحيا: لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي الذي تتبعه.
السرطان:
مهنيا: كن يقظا في عملك فالكثير من الأخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل لمناقشتك بها.
عاطفيا: علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوبة.
صحيا: أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتماما كبيرا.
الأسد:
مهنيا: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقًا مقاومًا، قويًا ومقبلًا على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.
عاطفيا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا في العلاقة، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة.
صحيا: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالك.
العذراء:
مهنيا: تشعر بليونة في التعامل معك من قبل الزملاء والمعاونين والأشخاص النافذين، لكنّ التعاطف هذا لن يأتي على طبق من فضّة.
عاطفيا: تمتلك والشريك من الإمكانات ما يكفي للتفوّق على الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك.
صحيا: تشعر أن أثقالًا سقطت عن كاهلك، وأنّك مقبل على يوم واعد جدا.
الميزان:
مهنيا: يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.
عاطفيا: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.
صحيا: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر.
العقرب:
مهنيا: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من برج الاسد لذلك لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.
عاطفيا: الجوّ عاصف ولا يحتمل اتهامات جارحة اوالتعرّض لكبرياء أحد الطرفين واتخاذ موقف متصلّب.
صحيا: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.
القوس:
مهنيا: يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلًا من الاتصالات المهنئة بنجاحك.
عاطفيا: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام هذه الأيام، لا تفسح في المجال امام المغرضين لتعكيرها.
صحيًا: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط.
الجدي:
مهنيا: تكون مطمئنا ومرتاحا، إذ يوفّر لك هذا اليوم الطاقة ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك.
عاطفيا: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.
صحيا: لا تتذمّر من كثرة الطلب منك لتطبيق الإرشادات الصحية، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.
الدلو:
مهنيا: قد يكون السبب المباشر أو الوحيد لأجوائك المشحونة بالقلق هو الاضطراب بشأن أمور مهنية.
عاطفيا: تبدو اكثر حرصًا على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.
صحيا: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحًا من جميع الجهات.
الحوت:
مهنيا: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.
عاطفيا: يوم موفّق جدًّا ويدعوك إلى تكرار المحاولات مهما واجهتك العراقيل وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.
صحيا: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابا على وضعك الصحي.