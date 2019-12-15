-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 15 ديسمبر 2019

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
الحوت
الحوت
سلمى بدر
طباعة
تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الحوت ليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.

عاطفيًا: يوم موفّق جدًّا ويدعوك إلى تكرار المحاولات مهما واجهتك العراقيل وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.

صحيًا: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

في أول جلسة.. أسرة "شهيد التذكرة" تطالب النقل بتعويض مليون جنيه

منذ حوالي 22 ساعة

غزل المحلة يكشف حقيقة بيع معدات الشركة والمصنع

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يفاجئ زين "قاهر السرطان" ويطلب مصافحته بمنتدى الشباب (فيديو) #منتدى_شباب_العالم

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

الصور

image description

جامعة أسوان تشارك في ملتقى شباب العالم بشرم الشيخ

image description

إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

الأكثر قراءة

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

القتال يشتد قرب طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبى

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الوقت المناسب لتناول الرضيع منتجات الأرز

الرئيس نيوز

قرينة الرئيس: سعدت بحضورى انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم

إطلاق الرئيس لـ منتدى شباب العالم .. أهم مانشيتات صحف القاهرة

السلم الدولى والأمن الغذائى .. جلسات اليوم الثانى فى منتدى شباب العالم

السيسى: منتدى شباب العالم رسالة سلام قائمة على الحوار

منوعات

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

طرق جديدة للديكور في 2020

كشكول

تعرف على موعد بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان في شرم الشيخ

وزير التعليم العالي: لدينا 27 جامعة حكومية مجانية في مصر

"عبدالغفار"يستعرض تقريراً حول أنشطة المعهد القومي للمعايرة

اليوم.. انطلاق مسابقة "عين شمس تبتكر" لتشجيع المبدعين

إسلام سياسي

مزاعم سلفية بوجود خطأ في تاريخ ميلاد المسيح

عصام تليمة يفتح النار على رئيس مجلس الشورى الإخواني

القبض على 5 مسلحين ينتمون لـ"داعش الإرهابي" بروسيا

قيادي بالدعوة السلفية يفتح النار على قادة الإخوان بسبب نساء الجماعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

اكتشاف آثار قصر إمبراطوري يرجع إلى 1000 سنة في الصين

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

غدًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

صدور رواية "الطاهرة.. قرة العين" فى نسختها العربية

صفحتنا ع الفيس بوك