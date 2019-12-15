حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 15 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الجدي ليوم الأحد 815 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تكون مطمئنًا ومرتاحًا، إذ يوفّر لك هذا اليوم الطاقة ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك.



عاطفيًا: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.



صحيًا: لا تتذمّر من كثرة الطلب منك لتطبيق الإرشادات الصحية، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.