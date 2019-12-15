اليوم.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

يطرح اليوم الأحد، البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.2 مليار جنيه لأجل 91 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.7 مليار جنيه لأجل 266 يوم.



وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وقد شهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعا ملحوظا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، مما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.