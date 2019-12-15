حظك اليوم.. برج القوس الأحد 15 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج القوس ليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلًا من الاتصالات المهنئة بنجاحك.



عاطفيًا: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام هذه الأيام، لا تفسح في المجال امام المغرضين لتعكيرها.



صحيًا: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.