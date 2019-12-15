حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 15 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج العقرب ليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى مواجهة برجك من برج الأسد، لذلك لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.



عاطفيًا: الجوّ عاصف ولا يحتمل اتهامات جارحة أوالتعرّض لكبرياء أحد الطرفين واتخاذ موقف متصلّب.



صحيًا: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

