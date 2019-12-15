حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 15 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الميزان ليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.



عاطفيًا: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.



صحيًا: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

