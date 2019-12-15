اليوم.. آخر فرصة لاستقبال تظلمات البطاقات التموينية

تواصل مكاتب التموين فى مختلف المحافظات، تلقي التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية حتى اليوم الأحد، وذلك حرصا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.



يذكر أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، كان قد قرر منذ فترة، تلقى التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع، وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى نهاية نوفمبر الماضي.



كما قرر الوزير مد الفترة مرة ثانية حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، مع استمرار تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى، بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي "تكافل وكرامة" والمعاش الاجتماعي، وكذلك ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج.