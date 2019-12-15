حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 15 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الحمل ليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: انتقال القمر الى برج الأسد الناري الصديق يجعل الضغوط الذي كنت تحت وطأته تتراجع وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.



عاطفيًا: لا تكن عنيدًا بل كن أكثر تعاونًا مع الحبيب، وادرس معه مشروعًا يعود عليكما بالنفع.



صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.