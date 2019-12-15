اليوم.. المخابز تقدم التفويض البنكي كآخر فرصة

أعلنت شعبة المخابز العامة، التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة، أن اليوم الأحد، آخر يوم لتقديم التفويضات، مطالبة المخابز بسرعة إنهائها.



وأصدر وزير التموين قرارًا بإلزام أصحاب المخابز بتقديم تفويض بنكي، يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بتحصيل الغرامات الموقعة عليهم بالخصم المباشر، وألزمت وزارة التموين أصحاب المخابز بملء استمارة التفويض، وتسليمها للمطحن التابع له المخبز.



وأوضح أن التفويض خاص بخصم ثمن الدقيق فقط، ولا يحق خصم أي مستحقات أخرى ويحق لصاحب المخبز إلغاؤه في حال أي استخدام خاطئ لهذا التفويض بالخصم المباشر، وفقا للغرفة.



وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم التحول إلى المنظومة الرقمية التي تعمل دون تدخل بشرى في الحسابات، علاوة على أن الفاتورة تصدر بنظام آلي، ويتم الخصم بنفس قيمة الفاتورة دون حاجة لتدخل بشري، حيث أن الوضع الحالي يتم عن طريق الحسابات اليدوية والتي لا تخلو من الأخطاء.



وتابعت: "عارضنا هذا النظام في السابق عندما كان التفويض خاصا بالخصم لأي مستحقات مالية على المخبز، وكان لا يحق لصاحب المخبز إلغاءه".



وأوضح أنه بعد حل هذه المشكلات، وتحديد التفويض بخصم ثمن الدقيق فقط وقابليته للإلغاء، أصبح لا يوجد مشكلة.



وذكرت الوزارة، أن أغلب المحافظات وقعت على التفويض بنسب مرتفعة، كما حذرت الوزارة أصحاب المخابز المتقاعسين عن تقديم ذلك التفويض، باستبعاده من منظومة الخبز المدعم.



وأكد أنه حال التأخير عن تقديم التفويض البنكي عن الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري، وإنهاء الإجراءات المتعلقة به، يعد إقرارا من صاحب المخبز بالخروج من المنظومة.