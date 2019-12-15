حظك اليوم.. برج الثور الأحد 15 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الثور ليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: قد تمر بيوم مزعج نوعًا ما جرّاء بعض المشاكل، لكن حافظ على هدوء أعصابك وحطّم قيود اليأس.



عاطفيًا: مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف.



صحيًا: الأرق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس نهارًا.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.