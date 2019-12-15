حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 15 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء ليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيا: يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج، لكن عليك بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى تحقيق طموحك الكبير.



عاطفيا: تؤجل قرار ارتباطك بمن تحب، إلى حين انتهاء أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلا بغية معرفة ما ستؤول إليه الأمور.



صحيا: لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي الذي تتبعه.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشكلاته حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

