زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب جنوب الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا شدته 6.9 درجات ضرب الفلبين، اليوم الأحد.



وأضافت الهيئة، أن مركز الزلزال يقع على مسافة 56 كيلومترا جنوب غربي مدينة دافاو، وعلى عمق 53 كيلومترا.



وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية «تسونامي»، إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال.