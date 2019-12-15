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مصر

تكلفة تطوير أسطول النقل الجماعى تتخطى المليار دولار خلال 2019

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكلفة تطوير وتحديث أسطول النقل الجماعي العام والأهلي والخاص ونقل البضائع قارب المليار دولار خلال عام 2019، ما بين أتوبيسات وميكروباصات وسيارات ذات استعمالات خاصة وغيرها.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن واردات مصر من أتوبيس وميكروباص وميني باص وحدات كاملة قد ارتفع إلى 117.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقابل 90.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما قدرت واردات عربات سيارات للاستعمالات الخاصة بنحو 109.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقابل 114.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 5.1 مليون دولار، وارتفعت واردات سيارات نقل البضائع من 249 مليون دولار لـ 293.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

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