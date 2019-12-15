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تكنولوجيا

هاتف هواوى من دون جوجل.. الحقيقة و"الحل الوحيد"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يعتبر الهاتف الذكي هواوي Mate 30 Pro هاتفا فريدا من نوعه، إذ يعمل بنظام أندرويد، ولكن من دون خدمات جوجل المعروفة مثل البريد الإلكتروني Gmail.

وتفرض العقوبات الأمريكية على شركة هواوي بيع هواتفها الجديدة بدون تطبيق GMail أو خرائط Google أو منصة التطبيقات Play Store، وبالنسبة لبعض خدمات Google، هناك بدائل مباشرة من هواوي، بينما يحتاج البعض الآخر إلى اللجوء إلى خدمات من شركات أخرى.

ويرحب جهاز Mate 30 Pro في البداية بمستخدمه الجديد بطلب التسجيل باستخدام "هوية هواوي "Huawei ID"، وهي بديل لحساب جوجل.

وتشمل بدائل هواوي تطبيق Gallery، الذي يحل محل منصة تطبيقات جوجل Play، وهواوي Cloud لتخزين الصور عبر الإنترنت، وهواوي Health لجمع ومزامنة المعلومات الصحية، ومتجر هواوي لشراء منتجات المؤسسة.

وتبدو قائمة "التطبيقات المقترحة" للتثبيت التلقائي في أول مرة يتم فيها تسجيل الدخول إلى تطبيق Gallery عشوائية بعض الشيء، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، ومنها تطبيقان للاستماع إلى الراديو وتطبيق للطقس ولعبة سوليتير والتطبيق البريد الإلكتروني GMX.

وتكمن المشكلة الأساسية في تطبيق Gallery عند بدء تشغيل هاتفMate 30 Pro الجديد، في عدم توافر مجموعة تطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام و"واتس آب" وماسنجر، وبعد ذلك يقع المستخدم في حيرة حول تطبيق الخرائط، الذي يتعين تحميله على الجهاز.

ولا يمكن تنزيل لعبة "Candy Crush" الشهيرة، ولكن يمكن تحميل التطبيق الشبيه "Candy Crush Mania"، علاوة على عدم توافر خدمات بث الموسيقى سبوتيفاي وأبل Music، لكن هناك تطبيقات من متاجر الإنترنت Amazon وAbout You، ومحرك البحث عن الأسعار Idealo وتطبيق طباعة الصور Cewe.

وفيما يتعلق بالتجهيزات فإن الهاتف Mate 30 Pro يضم معالج هواوي Kirin 990 مع معالج للتطبيقات القائمة على أساس الذكاء الاصطناعي، ويتمتع الهاتف بنظام كاميرا معدل، مع العديد من المستشعرات لتسجيل مثالي للصور وكاميرا الفيديو بمعدل 7680 إطارا في الثانية.

ولا يتم التخلي عن التطبيقات المفقودة بشكل نهائي، على الأقل للمالكين السابقين لهواتف هواوي الذكية، فلا يزال بالإمكان تثبيت التطبيقات المعتاد على أجهزة هواوي الجديدة عبر وظيفة "الاستنساخ" ببساطة عند إعداد الجهاز الجديد لنقل نسخة من هاتف هواوي السابق.

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