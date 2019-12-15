صادرات مصر لأمريكا تقفز لـ1.7 مليار دولار خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 1.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 437.5 مليون دولار خلال عام.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن جملة صادرات مصر إلى دول أمريكا الشمالية قد ارتفعت إلى حدود 2.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2019، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بزيادة قيمتها 925.2 مليون دولار.



وفي سياق متصل، تراجعت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بلغت قيمته 195.7 مليون دولار خلال عام.