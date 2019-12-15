"التخطيط" تقدم كشف حساب 4 سنوات إصلاح اقتصادى

أربعة أعوام مضت على انطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن العديد من الإجراءات الإصلاحية بمختلف القطاعات الاقتصادية، انعكست بدورها على كثير من جوانب حياة المواطنين، وبخاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية، وفي هذا الصدد نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، سلسلة إنفوجرافات توضيحية لمردود الإصلاح الاقتصادي علي المواطن، وفيما يلي نرصد أبرزها:



- تهيئة بيئة تشريعية تدعم البحث العلمي بإصدار 5 تشريعات جديدة هي قانون حوافز الابتكار بالتوسع في زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمي، قانون أفرع الجامعات الأجنبية، قانون المستشفيات الجامعية، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الدراسة بكليات الطب، وقانون وكالة الفضاء المصرية.



- انطلاق المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث تم تطبيق البرنامج على 17 وحدة مميكنة و9 مراكز مميكنة، وستتم الإحالة على 7 مستشفيات هي: "التضامن، والنساء والولادة بالمصح البحر، والنصر التخصصي، والسلام، وبورسعيد، والرمد والزهور".



- فحص 50 مليون مواطن ضمن مبادرة فيروس سي، وعلاج 1.053 مليون شخص، وإنشاء 10 مراكز لعلاج مرضي فيروس سي.



- إنشاء وتطوير 391 مستشفي، وإنهاء 259 ألف حالة من قوائم الإنتظار بالمستشفيات وإجراء جراحات قسطرة قلب ورمد وقواقع أذن ومفاصل.



- إنشاء 54.6 ألف فصل جديد وإنشاء 35 مدرسة يابانية و14 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



- محو أمية 2.8 مليون مواطن، وتدريب 1.78 مليون معلم، وإنشاء مدرسة نووية بالضبعة.



- إنشاء 84 كلية حكومية جديدة، و6 جامعات خاصة، ومنح 639 براءة اختراع ودخول 5 جامعات تصنيف شنغهاي لأول مرة.



- تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلي المركز 95، وتحسن ترتيب مصر علي مستوي العالم في النشر الدولي من 39 عام 2013 لـ 35 حاليًا.