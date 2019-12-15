"الإحصاء": تضاعف صادرات مصر من الكهرباء لصالح الدول العربية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية تضاعفت إلي حدود 49.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2019، مقابل 13.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 35.8 مليون دولار خلال عام، حيث تعد الدول العربية المستفيد الأول من الربط الكهربائي مع مصر.





وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن صادرات الطاقة الكهربائية خلال شهر سبتمبر الماضي قدرت بنحو 5.6 مليون دولار، مقابل 2.070 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.5 مليون دولار.



