ملكة جمال جاميكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
توجت الجاميكية توني آن سينج بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.
وردًا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم، والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة، قالت سينج "23 عامًا" التي تخرجت في جامعة فلوريدا: "إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها".
وقالت "سينج"، للصحفيين، وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن: "أريد أن أحدث تغييرًا يكون مستدامًا، وإذا تحدثنا عن المرأة هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة".
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