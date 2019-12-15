ملكة جمال جاميكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم

توجت الجاميكية توني آن سينج بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.





وردًا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم، والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة، قالت سينج "23 عامًا" التي تخرجت في جامعة فلوريدا: "إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها".



