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مصر

"صنع فى مصر".. صادرات السلع المصرية تتخطى الـ10 مليارات دولار

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:13 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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صنع في مصر، شعار تحول مع مرور الوقت إلى واقع رصدته الإحصاءات الرسمية، والتي أظهرت أن عوائد تصدير السلع المصرية تامة الصنع بنسبة 100% تخطت الـ 10 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل 44.2% من جملة الصادرات المصرية، إذ كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من هذه السلع بلغ 10.030 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 9.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 255.5 مليون دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن من أهم الصادرات المصرية تامة الصنع الملابس الجاهزة، والتي ارتفعت قيمتها إلى 1.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، كما ارتفعت الصادرات المصرية من سجاد وكليم من 219.4 مليون دولار لـ 223.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

فيما بلغت الصادرات المصرية من أسمدة 1.030 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 1.009 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، وقدرت الصادرات من أثاث 176 مليون دولار مقابل 228.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

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