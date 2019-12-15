غرفة السياحة: بوابة العمرة تحقق نجاحا كبيرا بفضل منظومة العمل الجماعى

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إنه منذ بداية تشغيل بوابة العمرة المصرية في ١٧ نوفمبر الماضي، وهناك تعاون كبير من كافة الجهات لإنجاح التجربة التي بالفعل حققت نجاحا كبيرا حتى الآن بفضل هذا التعاون الذي شكل منظومة رائعة من العمل الجماعي.



وأضاف السيسى فى تصريحات صحفية أن البوابة تعمل تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين، موضحا أن هناك تعاون وثيق بين الوزارة والغرفة فى مراقبة ومتابعة الشركات فى تنفيذ البرامج ومعاقبة المقصرين فى حالة الإخلال مع المعتمرين، والتيسير على المواطنين والشركات أيضًا.



وأكد أن التعامل مع السماسرة والوسطاء يفقد المواطنين حقوقهم ويعرضهم للمخاطر لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة، كما يكلف المواطنين مبالغ إضافية أعلى من التكلفة الحقيقية لرحلة العمرة، محذرا من أن التعامل مع الوسطاء لن يمكن المواطن من الحصول على "الباركود" الذى يعد شرطًا أساسيًا للسفر من المطارات والمنافذ البرية.



وشدد السيسي أن بوابة العمرة المصرية هى المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، وأنها سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذى له حق الاختيار فى الشركة التى ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة والبالغ عددهم ١٨٣٣ شركة.