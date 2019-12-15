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مصر

انفوجراف.. "التخطيط": مصر صاحبة أكبر اقتصاد فى المنطقة بشهادة إفريقية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصراحتلت المرتبة الأولى، كصاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة حيث تشكل 52% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لعام 2018، وفقًا لتقرير تطورات التنمية الإفريقية لعام 2019.

وأضافت الوزارة، في "انفوجراف" نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مصر بحسب التقرير تقع ضمن الدول الأكثر تنويعًا لصادراتها، حيث شكلت الصادات المصنعة حوالي 49.3% من إجمالي صادرات مصر غير النفطية في الفترة ما بين 2010-2017.

كما نقلت الوزارة، عن السفير محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قوله بإن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت من البيئات المشجعة والثرية الاستثمارات على المستوى العالمي، إذ يجتذب مناخ الاستثمار في مصر الاستثمارات العربية والأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

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